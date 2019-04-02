ترامب يكشف عن أخبار جيدة عن حلف "الناتو"

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بفعل المزيد، لكنه أوضح أن تقاسم الأعباء أصبح في صورة أفضل.

© REUTERS / Rafael Marchante نهاية "الناتو"... مجلة أمريكية تشبه الحلف بـ"الزومبي"

جاء ذلك، خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الأمين العام لـ" الناتو " ينس ستولتنبرغ، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى قول ترامب: "لقد عملنا معا لحمل بعض حلفائنا على أن يدفعوا نصيبهم العادل. هذا يسمى تقاسم الأعباء".

واشتكى ترامب من أن الولايات المتحدة تدفع حصة غير متناسبة من تكاليف الدفاع عن حلف الأطلسي، غير أنه أضاف أن "تقدما هائلا" تحقق، وقال إن العلاقات بين الولايات المتحدة والحلف جيدة والعلاقة مع ستولتنبرغ رائعة.

وعبر ترامب عن رغبته في أن ينفق أعضاء الحلف أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي لديهم على الدفاع.

وطلب الرئيس الأمريكي من زعماء الحلف، العام الماضي، زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخص بالذكر ألمانيا قائلا: "بكل صراحة ألمانيا لا تدفع نصيبها العادل"، مضيفا: "لا يدفعون ما ينبغي أن يدفعوه. يدفعون ما يقترب من 1 بالمئة".