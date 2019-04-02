ترامب يكشف عن أخبار جيدة عن حلف "الناتو"

واشتكى ترامب من أن الولايات المتحدة تدفع حصة غير متناسبة من تكاليف الدفاع عن حلف الأطلسي، غير أنه أضاف أن "تقدما هائلا" تحقق، وقال إن العلاقات بين الولايات المتحدة والحلف جيدة والعلاقة مع ستولتنبرغ رائعة.
وعبر ترامب عن رغبته في أن ينفق أعضاء الحلف أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي لديهم على الدفاع.
Today, it was my great honor to welcome @NATO Secretary General @JensStoltenberg to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/4drPHXZBWH— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2019
وطلب الرئيس الأمريكي من زعماء الحلف، العام الماضي، زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخص بالذكر ألمانيا قائلا: "بكل صراحة ألمانيا لا تدفع نصيبها العادل"، مضيفا: "لا يدفعون ما ينبغي أن يدفعوه. يدفعون ما يقترب من 1 بالمئة".
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