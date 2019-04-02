مقتل طبيب عسكري فرنسي بانفجار لغم أرضي بعربته في مالي

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل طبيب عسكري فرنسي بعد انفجار لغم أرضي بعربته خلال عملية عسكرية ضد جماعات إرهابية مسلحة.

باريس — سبوتنيك. وقالت الرئاسة في بيانها: "الرئيس علم بحزن وأسى مقتل طبيب عسكري فرنسي اليوم الثلاثاء 2 أبريل خلال عملية ضد جماعات إرهابية مسلحة في مالي بعد أن انفجر لغم أرضي كان زرع عمدا على جانب الطريق بعربته المدرعة".

ووجه الرئيس ماكرون تعازيه لعائلة الجندي محييا "شجاعة والتزام الجنود الفرنسيين في مالي".

وأخيرا أكد ماكرون على "ثقته التامة" بالعسكريين الفرنسيين المتواجدين في منطقة الساحل الإفريقي مذكرا بدعم فرنسا لمالي ولقوات الأمم المتحدة من أجل تطبيق اتفاق السلام.