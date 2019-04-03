جمهورية دونيتسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بخرق الهدنة 9 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضيها 9 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة "سبوتنيك":"خلال الـ 24 ساعة الماضية، انتهكت القوات الأوكرانية نظام الهدنة 9 مرات، باستخدام مدفعية عيار 122 وقذائف هاون عيار 120 و82 ملم، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومن مختلف الأنواع ومدافع عيار ثقيل وأسلحة خفيفة".

© Fotolia / aviavlad شرطة دونيتسك: لن يكون هناك أي حوار مع زيلينسكي في حال أصبح رئيسا لأوكرانيا

وأشار المتحدث إلى أنه تم قصف مناطق فرونزي وكالينوفو وجولوبوفسكي وتشيلوبوك وسوكولنيكي ومواقع بالقرب من نقطة التفتيش " ستانيتسا لوغانسكايا ".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. لكن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.