ما هي السياسة الخارجية الأوكرانية خلال حكم الرئيس الجديد

يتوقع وزير خارجية أوكرانيا أن تظل سياسة بلاده الخارجية كما هي خلال حكم الرئيس الجديد.ِِ

وتتسم السياسة التي تنتهجها السلطة الأوكرانية الحالية التي يرأسها بيوتر بوروشينكو، بالموالاة للغرب والمعاداة تجاه روسيا.

© Sputnik . Dmitry Astakhov لماذا يرفض بوتين الاستماع إلى بوروشينكو

وقال بافل كليمكين، وزير الخارجية الأوكراني، في حديثه لقناة "سي إن بي سي" إنه يعتقد أن بلاده لن تغير سياستها الخارجية في حال تغير رئيسها.

ووفق كليمكين، فإن المجتمع الأوكراني لن يسمح لرئيس الجمهورية بتغيير السياسة الهادفة إلى "التقرب من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وسيصبح الرئيس الحالي بوروشينكو أو الفنان فلاديمير زيلينسكي رئيسا جديدا لأوكرانيا في 21 أبريل/نيسان، عندما تشهد أوكرانيا الدورة الثانية النهائية من انتخابات رئاسة الجمهورية.