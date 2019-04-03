قال مسؤولون بشرطة لوس أنجلوس، اليوم الأربعاء، إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به في قتل مغني الراب نيبسي هاسل رميا بالرصاص، والذي وقع نتيجة خلاف شخصي.

وذكرت إدارة شرطة لوس أنجلوس، في بيان على تويتر أن "إيريك هولدر المشتبه به في قتل نيبسي هاسل ألقي القبض عليه وهو رهن الاحتجاز لدى الشرطة".

Eric Holder, the suspected killer of Nipsey Hussle, has been arrested and is in police custody. Thank you to both our community for the heightened awareness/vigilance, and our partners at @LASDHQ. pic.twitter.com/0zujy89Yfm — LAPD HQ (@LAPDHQ) April 2, 2019

​وتعرض هاسل (33 عاما) لإطلاق نار عدة مرات، مساء الأحد، أمام متجر الملابس الذي يمتلكه في جنوب لوس أنجليس وجرى نقله إلى مستشفى حيث أعلنت وفاته. وقالت الشرطة إن شخصين آخرين أصيبا في إطلاق النار.

وقال قائد الشرطة، مايكل مور، للصحفيين إن هولدر (29 عاما) وهو من سكان لوس أنجلوس لاذ بالفرار من مكان الجريمة في سيارة تقودها امرأة مجهولة.

ونشأ هاسل في جنوب لوس انجليس وكثيرا ما كان يتحدث عن أنه كان ينتمي لإحدى عصابات الشوارع خلال سنوات مراهقته.

وذكرت تقارير إعلامية أنه أصبح ناشطا محليا منذ ذلك الحين. وترشح ألبومه الأول "فيكتوري لاب" لجائزة جرامي لأفضل ألبوم راب في العام الحالي.