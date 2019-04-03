تحييد اثنين من المرتبطين بتنظيم "داعش" في قبردينو بلقاريا الروسية

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، في بيان، اليوم الأربعاء، عن تحييد اثنين من المتشددين المرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا]، في قبردينو - بلقاريا الروسية.

موسكو — سبوتنيك. وأوضحت اللجنة في بيانها أن تبادلا لإطلاق النار جرى في الليلة الماضية على الطريق السريع في جمهورية قبردينو — بلقاريا الروسية، لدى محاولة ضباط إنفاذ القانون إيقاف سيارة بداخلها أشخاص كانوا في اليوم السابق قد هاجموا رجال الشرطة.

© Sputnik . Igor Zarembo مجلس الأمن الروسي: "داعش" يمثل التهديد الأكبر على الحدود الجنوبية لروسيا

ولم تتم الاستجابة للنداءات بالتوقف وفتحوا النار من أسلحة آلية محاولين الهرب.

وجاء في البيان: "نتيجة للاشتباك القصير أصيب اثنان من أفراد العصابة الذين كانوا في السيارة بإصابات قاتلة. وجرى تحديد هوياتهم".

ووفقا للبيانات المتاحة، فإنهم "مرتبطون بالتنظيم الإرهابي الدولي داعش".

وذكر البيان أنه:

"لا توجد إصابات بين المدنيين أو خسائر في صفوف أفراد قوات الأمن".

يذكر أن مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، قال نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، إن تنظيم "داعش" المحظور، يبقى التهديد الأكبر لأمن روسيا على الحدود الجنوبية.

وصرح فينيديكتوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: نشاط تنظيم "داعش" هو التهديد الأخطر للحدود الجنوبية الروسية، حيث يشارك في صفوفه العديد من مواطني طاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان، فضلا عن مواطنين من الصين وروسيا".