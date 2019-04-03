إيران تطالب العالم بالتصدي الحاسم لمخطط الإسلاموفوبيا

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن مسؤول ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة، إسحاق آل حبيب، طالب باتخاذ مواقف جماعية وحاسمة من جانب المجتمع الدولي ضد مصدري الفكر التكفيري المحرض للكراهية ومواصلة البحث عن سبل التصدي لمشروع الإسلاموفوبيا وبث الكراهية والتمييز العنصري في العالم.

© AP Photo / Charles Platiau/Pool Photo رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن تشكيل لجنة تحقيق ملكية في هجوم كرايستشيرش

وقال آل حبيب، في كلمة أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، تحت عنوان "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب"، إن بلاده تدين بشدة الهجوم الإرهابي المروع الذي شهدته نيوزيلندا، كما أعربت عن تضامنها ومواساتها مع عوائل الضحايا فيه.

وأعرب آل حبيب عن أسفه لوجود الكثير من ضحايا الإرهاب والإسلاموفوبيا والكراهية والتمييز العنصري في أرجاء العالم.

وأكد أن هذه التطورات تدل على حقيقة أن المجتمع الدولي تخلف كثيرا عن بلوغ أهدافه في سياق مكافحة الإرهاب والعنصرية والتمييز العنصري، ذلك أنه لم يتم التركيز والتحقيق جيدا في السبب الرئيسي لهذه المعضلات.