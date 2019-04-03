الاتحاد الأوروبي: 12 أبريل الجاري التاريخ النهائي للـ"بريكسيت"

قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن الموعد النهائي للموافقة على اتفاق حول البريكست هو 12 أبريل/ نيسان الجاري ولن يكون هناك تمديدا بعده.

أمستردام- سبوتنيك وذكر يونكر، اليوم الأربعاء، في كلمة له في البرلمان الأوروبي حول البريكست، "12 أبريل هو التاريخ النهائي إذا لم يوافق مجلس العموم على الاتفاق ليس هناك تمديدا آخر".

© REUTERS / البرلمان البريطاني يرفض للمرة الثالثة الاتفاق الذي قدمته الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي

وأشار إلى أن "لا اتفاق هو السيناريو الأقرب، وإنني لست سعيد بهذا، ولكننا مستعدون له".

كما أكد يونكر أن الاتحاد اتخذ "إجراءات قاسية ووقائية لحماية مواطني الاتحاد الأوروبي في حال عدم وجود اتفاق. ووافق المجلس والبرلمان على أغلب الإجراءات".

وتابع "نحن سنعمل حتى اللحظة الأخيرة لتجنب سيناريو لا اتفاق. الوحيدون الذين سيكونون سعيدون [بعدم الاتفاق] هم الذين يتمنون ضعف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".

وتعثرت مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد رفض مجلس العموم البريطاني ثلاث مرات اتفاقا تفاوضت عليه ماي للخروج من الاتحاد، ولم ينجح البرلمان في تحقيق أغلبية لأي بديل للاتفاق. ومن المتوقع أن تحاول ماي طرح اتفاقها للتصويت للمرة الرابعة هذا الأسبوع.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أمهلوا ماي حتى 22 مايو/ أيار المقبل للانسحاب إذا وافق المشرعون في بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 أبريل إذا رفضوه.