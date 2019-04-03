"الطاقة الذرية" قد ترسل مفتشين إلى كوريا الشمالية خلال أسابيع

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه في حال التوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها النووي فستكون مستعدة لإرسال مفتشين تابعين لها إلى بيونغ يانغ.

وأوضحت الوكالة أنها في حال التوصل للاتفاق مع كوريا ستكون الوكالة مستعدة في غضون أسابيع لإرسال مفتشين للتحقق من نزع السلاح النووي ومراقبته إذا طُلب منها ذلك، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

.@iaeaorg Director-General Yukiya Amano: We could respond within weeks to any request to send inspectors back to the DPRK @Reuters @MichelleNichols https://t.co/slfaq1hNTJ — CSIS Korea Chair (@CSISKoreaChair) April 2, 2019

​وأبلغ مدير عام الوكالة، التابعة للأمم المتحدة، يوكيا أمانو مجلس الأمن بأن الوكالة هي المنظمة الدولية الوحيدة المؤهلة لتنفيذ تلك العملية "بطريقة محايدة ومستقلة وموضوعية".

© Photo / CCO اتهام كوريا الشمالية بالاستعداد لاطلاق صاروخ

وللمجلس المكون من 15 دولة خلال اجتماع أمس الثلاثاء بشأن معاهدة منع الانتشار النووي "يمكننا بعد موافقة مجلس حكامنا أن نستجيب خلال أسابيع لأي طلب بإرسال مفتشين مرة أخرى إلى كوريا الشمالية".

ولم تدخل وكالة الطاقة الذرية ومقرها فيينا كوريا الشمالية منذ طردت بيونغ يانغ مفتشيها عام 2009، وتراقب حاليا أنشطة البلاد النووية عبر صور الأقمار الصناعية بشكل أساسي.

وكانت آخر مرة التقى فيها ترامب وكيم في فبراير/شباط بفيتنام، لكن تم اختصار القمة بعد فشلهما في التوصل لاتفاق بشأن مدى الإعفاء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية مقابل خطوات للتخلي عن برنامجها النووي.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مرتين في العام المنصرم لبحث نزع السلاح النووي. وكوريا الشمالية خاضعة لعقوبات دولية يواصل مجلس الأمن الدولي تشديدها منذ 2006 لقطع التمويل عن برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.