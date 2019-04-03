كارلوس غصن يتعهد بقول الحقيقة في مؤتمر صحفي

تعهد رئيس شركة "نيسان" المقال، كارلوس غصن، الذي يواجه تهم فساد، بقول الحقيقة في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل، وذلك في أول تصريح له منذ الإفراج عنه بكفالة.

وقال غصن، عبر حسابه على "تويتر" الذي أنشئ مؤخرا، "أنا مستعد لقول الحقيقة بشأن ما حدث. مؤتمر صحفي يوم الخميس 11 أبريل".

وكانت هذه التغريدة الوحيدة على حسابه الذي أنشأه هذا الشهر والذي يحمل العلامة الزرقاء التي تدل على تحقق موقع "تويتر" من صحة الحساب.

I'm getting ready to tell the truth about what's happening. Press conference on Thursday, April 11. — Carlos Ghosn カルロス・ゴーン (@carlosghosn) April 3, 2019

​وكان جونيتشيرو هيروناكا، محامي كارلوس غصن، قد أعلن أمس، إنه لا يستبعد احتمال توجيه النيابة العامة في اليابان تهما إضافية ضد رئيس مجلس إدارة شركة "نيسان" للسيارات المخلوع.

وأضاف هيروناكا في مؤتمر صحفي، حسب موقع نادي المراسلين الأجانب في اليابان، إنه "لن يقبل أي شيء أقل من الحصول على البراءة لموكله".

وأشار إلى أنه "لا يتوقع أن تبدأ المحاكمة قبل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".

ونقلت وكالة "رويترز" عن محامي غصن إنهم طلبوا من المحكمة محاكمته في الاتهام الموجه له بارتكاب مخالفات مالية على نحو منفصل عن شركة نيسان لأن الشركة تتعاون مع ممثلي الادعاء.

وذكرت الوكالة أنه إلى جانب غصن وجريج كيلي، المسؤول التنفيذي السابق في نيسان والمقرب من غصن، وجه ممثلو الادعاء الاتهام للشركة نفسها بالتلاعب بتقارير مالية سنوية وهو ما عبرت الشركة عن أسفها بشأنه.

وغصن رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيّات البرازيلية والفرنسية واللبنانية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ميتسوبيشي موتورز".

واعتقل، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن كشف تحقيق داخلي أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال شركة نيسان لأغراض شخصية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات.