لأول مرة... إثيوبيا في طريقها لبرنامج نووي

وافق البرلمان الإثيوبي، اليوم الأربعاء، على مشروع استخدام ودعم البرنامج النووي في البلاد.

وقدمت اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والسلام في البرلمان مشروعا للمجلس حول استخدام ودعم البرامج النووية للمشاريع السلمية، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

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وكانت إثيوبيا وروسيا قد أبدتا في وقت سابق استعدادهما لتوقيع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، وتوليد الكهرباء، وذلك ضمن بروتوكول للتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين البلدين.

ويشمل الاتفاقية التي يتم توقيعها في الوقت القريب التعاون في مجال الأمن النووي والإشعاعي والمادي، والأبحاث الأساسية والتطبيقية، وتدريب الموارد البشرية، ومراكز البحوث النووية القائمة على مفاعلات الأبحاث متعددة الوظائف وما إلى ذلك.

كما ينص الاتفاق الحكومي تشكيل فرق عاملة مشتركة لتنفيذ مشاريع محددة وتبادل الخبراء، وتنظيم الحلقات الدراسية والمؤتمرات، والمساعدة في مجالات التعليم والتدريب.

بالإضافة إلى ذلك صادق المجلس أيضا على الاتفاقية التي وقعتها حكومة إثيوبيا والإمارات حول إلغاء التأشيرات لمستخدمي الجوازات الديبلوماسية بين إثيوبيا والإمارات.