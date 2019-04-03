حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في أنحاء متفرقة من إيران بلغت 66 قتيلا وأكثر من 548 مصابا

طهران — سبوتنيك. ونقلت وکالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، عن نائب رئيس منظمة الطب العدلي في إيران، مهرداد علي بخشي قوله: "وصل إلى المستشفيات في المناطق التي ضربتها السيول والفيضانات حتى الآن 66 جثة، وهذا هو العدد الكلي لجثث الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفيات".
وأكد كوليوند، أنه بسبب استمرار السيول والفيضانات في البلاد، فإنه لا يمكن التصريح بعدد نهائي للضحايا، مضيفا أن منظمة الطوارئ تقوم بإعلان أعداد الضحايا أولا بأول.
وتابع:
"الحمد الله، حتى الآن، ليس لدينا أي نقص في الدواء أو التجهيزات الطبية في المناطق التي ضربتها السيول".
وتشهد إيران، منذ أكثر من أسبوع أمطارا غزيرة وسيولا جارفة في العديد من المدن منها خاصة في غلستان وشيراز، ما أدى إلى مصرع وإصابة مئات المواطنين، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالوحدات السكنية والسيارات والمرافق العامة والمزارع.
وأمس الثلاثاء، أصدرت السلطات الإيرانية، أوامر بإخلاء مدينة وتسعة وستين قرية وبلدة في محافظة خوزستان الغنية بالنفط غربي البلاد، تحسبا لوقوع مزيد من الأضرار بفعل الفيضانات.
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