المقاتلات البريطانية ترافق من جديد القاذفات الروسية بالقرب من أجواء بريطانيا

لندن — سبوتنيك. قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي: "نؤكد أن مقاتلات سلاح الجو "تايفون" انطلقت إلى الأجواء من قاعدة لوسيموث العسكرية [اسكتلندا] لمراقبة قاذفتين من طراز [ تو — 160] ، في وقت كانتا فيه تحلقان في أجواء المنطقة الاقتصادية للمملكة المتحدة… الطائرات الروسية لم تعبر المجال الجوي البريطاني".
هذا ويراقب سلاح الجو الملكي البريطاني باستمرار رحلات الطائرات الروسية العسكرية بالقرب من أجواء بريطانيا. حيث إن الطائرات العسكرية الروسية لا تدخل المجال الجوي لبريطانيا، وتنتهي جميع حالات المرافقة دون حوادث، كما أكد الجانب البريطاني.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات اعتراض حلف شمال الأطلسي ودول في الحلف، بينها بريطانيا، للطائرات الروسية خلال العام الماضي، تزايدت وسط تصاعد التوتر بين الغرب وموسكو، بسبب عدة أزمات من بينها أوكرانيا.
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