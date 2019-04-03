المقاتلات البريطانية ترافق من جديد القاذفات الروسية بالقرب من أجواء بريطانيا

ذكر المتحدث باسم المكتب الإعلامي للقوات الجوية الملكية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات القوات الجوية البريطانية أقلعت اليوم، مرة أخرى، لمرافقة القاذفات الروسية في المجال الجوي الدولي.

لندن — سبوتنيك. قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي: "نؤكد أن مقاتلات سلاح الجو "تايفون" انطلقت إلى الأجواء من قاعدة لوسيموث العسكرية [اسكتلندا] لمراقبة قاذفتين من طراز [ تو — 160] ، في وقت كانتا فيه تحلقان في أجواء المنطقة الاقتصادية للمملكة المتحدة… الطائرات الروسية لم تعبر المجال الجوي البريطاني".

© Sputnik . Maxim Tumanov القاذفات الروسية تحلق 10 ساعات فوق البحر الكاريبي (فيديو)

يذكر أن المقاتلات البريطانية أقلعت الأسبوع الماضي، مرتين — في يومي 27 و 29 آذار/ مارس، لمراقبة تحليق طائرة عسكرية روسية بالقرب من أجواء بريطانيا.

هذا ويراقب سلاح الجو الملكي البريطاني باستمرار رحلات الطائرات الروسية العسكرية بالقرب من أجواء بريطانيا. حيث إن الطائرات العسكرية الروسية لا تدخل المجال الجوي لبريطانيا، وتنتهي جميع حالات المرافقة دون حوادث، كما أكد الجانب البريطاني.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات اعتراض حلف شمال الأطلسي ودول في الحلف، بينها بريطانيا، للطائرات الروسية خلال العام الماضي، تزايدت وسط تصاعد التوتر بين الغرب وموسكو، بسبب عدة أزمات من بينها أوكرانيا.