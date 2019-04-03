نيمار يسير على طريق ميسي... ويقبل دعوة نتنياهو المثيرة للجدل

وعد نجم فريق "باريس سان جرمان" الفرنسي، والمنتخب البرازيلي، نيمار، بتلبية دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لزيارة إسرائيل.

نشر الرئيس البرازيلي، غايير بولسونارو، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مساء اليوم، شريط فيديو برفقة نتنياهو، يدعوان من خلاله اللاعب البرازيلي المعروف بكرة القدم، نيمار، وصديقه راكب الأمواج غابريال ميدينا، لزيارة إسرائيل، وهو الفيديو الذي جاء على خلفية زيارة بولسونارو إلى إسرائيل، لمدة ثلاثة أيام، بدأت من الأحد الماضي.

وأفادت القناة العبرية السابعة على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، الأربعاء، بأن الجزء الأول من شريط الفيديو ظهر فيه الرئيس البرازيلي، غايير بولسونارو، مبتسما، قبل أن يعطي الكلام لنتنياهو الواقف بجانبه، لتوجه الأخير باللغة الإنجليزية لنيمار وصديقه راكب الأمواج غابريال ميدينا بالقول "رجاء، عليكما أن تزورانا. أنتما مدعوان، نيمار وميدينا، أحضروا الجميع معكما!".

وأوردت القناة العبرية أن الجزء الثاني من الشريط نفسه، ظهر من خلاله نيمار، وهو يرد على الدعوة قائلا بالإنجليزية:

مرحبا.. بيبي…(نتنياهو) وبولسونارو. أشكرك على دعوتك لإسرائيل، نحن قادمان.

وتابعت القناة العبرية بأن ميدينا ظهر في الفيديو، أيضا، وهو يرد بدوره إيجابا على الدعوة.

يذكر أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سبق وقبل دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة إسرائيل ومدينة القدس، وهو ما أثار جدلا وغضب جانب كبير من الجماهير في الوطن العربي.