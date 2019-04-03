إثيوبيا تصدر غدا الخميس أول تقرير عن تحطم طائرة بوينغ

تستعد السلطات الإثيوبية لإصدار أول تقرير عن تحطم طائرة الرحلة 302 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، غدا الخميس، بحسب ما ذكره مصدر لوكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن المصدر قوله إن السلطات الإثيوبية ستصدر أول تقرير عن تحطم طائرة الرحلة 302 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، غدا الخميس الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

© REUTERS / ABHIRUP ROY طيار إثيوبي يفجر مفاجأة بشأن قائد طائرة بوينغ المنكوبة

وكان مواطنون من 35 دولة بين 157 من الركاب وطاقم الطائرة الذين لقوا حتفهم عندما تحطمت الطائرة الجديدة وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" بعد ست دقائق فقط من إقلاعها من العاصمة أديس أبابا في أجواء صحوة.

وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في رحلتها رقم 302 بعد فترة قصيرة من إقلاعها من أديس أبابا، وذلك في ثاني كارثة من نوعها تشمل هذا الطراز الجديد من طائرات بوينغ بعد تحطم طائرة قبالة إندونيسيا في أكتوبر/ تشرين الأول كان على متنها 189 شخصا.

وأخرجت هيئات طيران في جميع أنحاء العالم أساطيل "بوينغ 737 ماكس" من الخدمة، بينما أوقفت الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات تسليم طلبيات بآلاف الطائرات من الطراز كان من المفترض أن يصبح العمود الفقري لمستقبل الصناعة.