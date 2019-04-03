الأمم المتحدة تنتقد تطبيق الشريعة الإسلامية في بروناي

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن سلطنة بروناي تنتهك حقوق الإنسان بتطبيقها قوانين الشريعة الإسلامية التي تسمح بالرجم حتى الموت في تهمتي الزنا والمثلية.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "يعتقد أنه ينبغي احترام حقوق الإنسان لكل شخص في كل مكان من دون أي نوع من التمييز".

© AFP 2019 / Robin Utrecht وسط انتقادات دولية... بروناي تدافع عن تطبيق قوانين "الزنا"

وأضاف "التشريع الذي جرى إقراره هو انتهاك واضح لتلك المبادئ المنصوص عليها، ما دام الناس يواجهون التجريم والتحيز والعنف بسبب ميولهم الجنسية أو نوعهم أو خصائصهم الجنسية فلا بد أن نضاعف جهودنا لإنهاء تلك الانتهاكات".

وأردف قائلا "من حق كل شخص أن يعيش متمتعا بالحرية والمساواة والكرامة والحقوق".

ودافعت بروناي عن حقها في تطبيق القوانين، التي تم إقرار عناصر منها في 2014 ثم طُرحت على مراحل بعد ذلك.

يذكر أن بروناي، التي تسكنها أغلبية مسلمة ويبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف، بدأت اليوم الأربعاء تطبيق قوانين الشريعة التي تفرض عقوبة الموت، بما في ذلك بالرجم، في تهم المثلية والزنا والاغتصاب وعقوبة قطع اليد في تهمة السرقة.