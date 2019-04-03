الأمم المتحدة تنتقد تطبيق الشريعة الإسلامية في بروناي

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "يعتقد أنه ينبغي احترام حقوق الإنسان لكل شخص في كل مكان من دون أي نوع من التمييز".
وأردف قائلا "من حق كل شخص أن يعيش متمتعا بالحرية والمساواة والكرامة والحقوق".
ودافعت بروناي عن حقها في تطبيق القوانين، التي تم إقرار عناصر منها في 2014 ثم طُرحت على مراحل بعد ذلك.
يذكر أن بروناي، التي تسكنها أغلبية مسلمة ويبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف، بدأت اليوم الأربعاء تطبيق قوانين الشريعة التي تفرض عقوبة الموت، بما في ذلك بالرجم، في تهم المثلية والزنا والاغتصاب وعقوبة قطع اليد في تهمة السرقة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)