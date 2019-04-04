مجلس العموم البريطاني يوافق على مشروع قانون لتجنب "بريكست صعب"

لندن — سبوتنيك. وصوت لصالح القانون 313 نائبا، بينما عارضه 312 نائب.
في سياق متصل، صرح جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، أمس الأربعاء، بأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لم تتحرك بما يكفي خلال محادثات هدفت لكسر جمود الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت رويترز عن كوربين (69 عاما) "لم يكن هناك تغيير كبير مثلما كنت أتوقع، كان الاجتماع مفيدا لكنه لم يكن حاسما".
وأضاف "قلت لماي إن سياسة حزبنا هي أننا نريد خيار التصويت العام لتجنب الخسارة أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق سيئ، لم نتوصل لاتفاق بهذا الصدد".
وقال متحدث باسم مكتب ماي "محادثات اليوم كانت بناءة حيث أبدى الجانبان مرونة والتزاما بإنهاء حالة عدم اليقين التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي".
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