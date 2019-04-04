اعتقال كارلوس غصن للمرة الرابعة في اليابان

ألقى ممثلو إدعاء يابانيون القبض على رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن، اليوم الخميس، للمرة الرابعة بشأن ما قالت تقارير إعلامية إنها قضية جديدة تتعلق بمدفوعات مريبة قدمتها نيسان لشركة في عمان خلال تولي غصن رئاسة الشركة.

وقالت الهيئة إن ممثلي الإدعاء ألقوا القبض على غصن للاشتباه به في خيانة الأمانة بعد زيارة مقر إقامته في طوكيو في وقت سابق اليوم الخميس وطلبوا منه الخضوع للاستجواب، بحسب رويترز.

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وقال غصن في بيان أرسله المتحدث باسمه والمقيم في الولايات المتحدة عبر البريد الإلكتروني "اعتقالي هذا الصباح شائن وتعسفي".

وأضاف "هذا جزء من محاولة أخرى من بعض الأفراد في نيسان لإسكاتي من خلال تضليل ممثلي الإدعاء. هل اعتقالكم لي محاولة لكسري؟ أنا لن أنكسر. أنا بريء من التهم التي لا أساس لها ومن الاتهامات الموجهة ضدي"، فيما قالت نيسان إنها لا تستطيع التعليق على قرارات القضاء أو على الإجراءات القانونية.

كان قد ألقي القبض على غصن في بادئ الأمر في طوكيو في نوفمبر تشرين الثاني، وهو يواجه اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان خلال الأزمة المالية.

وأفرج عن غصن بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار الشهر الماضي. وقد نفى الاتهامات ووصفها بأنها "بلا سند" وقال إنه كان ضحية انقلاب في مجلس الإدارة.