زيارة جديدة لنتنياهو إلى موسكو اليوم

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه سيناقش الأحداث في سوريا والتنسيق بين الجيشين الإسرائيلي والروسي في سوريا، خلال لقائه اليوم، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

© REUTERS / Ronen Zvulun نتنياهو: التنسيق الأمني مع روسيا مستمر رغم أزمة سقوط الطائرة الروسية . وقال نتنياهو للصحفيين قبيل مغادرته: "أتوجه للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. سنبحث الأحداث في سوريا، فالأمور تتراكم، وسنبحث التنسيق المنتظم والخاص بين جيشي البلدين، والقضايا الأخرى المهمة لدولة إسرائيل".

ولم يجب نتنياهو عن سؤال الصحفيين حول احتمال مشاركة روسيا في إعادة رفات الجندي بسلاح الدبابات الإسرائيلي، زخاري بوميل، الذي اعتبر مفقودا منذ ما يقرب من 37 عاما بعد معركة مع القوات السورية في قرية السلطان يعقوب اللبنانية. وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق عن العثور على رفاته.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، قد أعلن في العام الماضي، أن الإسرائيليين طلبوا من الجيش الروسي "العثور على رفات الجنود الإسرائيليين في إحداثيات محددة في سوريا"، وقد قام الجيش بتنظيم عمليات بحث في الأراضي التي كانت تسيطر عليها آنذاك مجموعات تنظيم "داعش" الإرهابي.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد زار روسيا أواخر شهر شباط/فبراير الماضي، وهي الزيارة التي ذكرت في أعقابها مصادر دبلوماسية أن روسيا وإسرائيل تعملان على تحديد وتوثيق آليات وإجراءات تجنب الاشتباكات والحوادث خلال العمليات في سوريا.