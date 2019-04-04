شكل جديد للحرب على فنزويلا

وتأخذ الحرب التي تستهدف المؤسسات الخدمية الحيوية المهمة شكلا جديدا يتمثل بالسلاح الكهرومغناطيسي والإلكتروني.

وقال مادورو:

"أصبحت فنزويلا ساحة لتجريب سلاح جديد هو السلاح الإلكتروني والكهرومغناطيسي، وتجريب استراتيجية جديدة للحرب".

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن "قصف" المؤسسات الخدمية الحيوية بالسلاح الجديد وليس بالصواريخ.

ونوه مادورو إلى أن الحرب التي تتعرض لها بلاده تشترك فيها المعارضة.

وكشف مادورو أن المعارضة تعتزم قتله وغيره من أركان السلطة، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية لزيادة اليقظة من أجل مواجهة مخططات المعارضة.

وأمضت فنزويلا، نهاية الأسبوع الفائت، في ظلام دامس إثر انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد، أرجعت الحكومة سببه إلى عملية تخريب متعمدة. وبدأ ما تعتبره الحكومة الفنزويلية "حربا كهربائية" في السابع من مارس/آذار.