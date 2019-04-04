لهذا السبب... بومبيو يجتمع بوزراء "الناتو" في واشنطن (صورة)

علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على اجتماع وزراء خارجية حلف شمل الأطلسي "الناتو" في واشنطن، للاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس الحلف.

© AP Photo / Cem Ozdel وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الأمريكي ومستشار الأمن القومي

ويعقد وزراء خارجية " الناتو " اجتماعاتهم، التي تستمر على مدى يومي الأربعاء والخميس 3 و4 أبريل / نيسان الجاري، لبحث سبل تطوير الحلف والتحديات، التي تواجهه.

ونشر بومبيو، صور على "تويتر" يتوسط فيها وزراء خارجية الحلف خلال اجتماعهم في قاعة "ميلون"، التي شهدت توقيع اتفاقية شمال الأطلسي عام 1949.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي: "يشرفني الترحيب بحلفائنا في واشنطن، وهذا العام نحتفل بالذكر السبعين لتعاوننا الممتد على جانب المحيط الأطلنطي"، مضيفا: "أتطلع لمناقشة طرق دعم تحالفنا للأجيال المقبلة".

Honored to welcome our #Allies to Washington for the @NATO #ForMin. This year we celebrate 70 years of transatlantic cooperation and I look forward to discussing how we can strengthen our Alliance for future generations. pic.twitter.com/Nt7FjnyT9Q — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 4, 2019

وأوضح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، أن الوزراء العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أن الأخيرة لا تزال تنتهك معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.