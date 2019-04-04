إدارة الطيران الأمريكية مستمرة بالمشاركة في التحقيق حول حادث طائرة بوينغ في أثيوبيا

أكدت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية، اليوم الخميس، استمرارها بالمشاركة في التحقيقات حول حادث سقوط طائرة بوينغ 737 ماكس-8 التابعة للخطوط الأثيوبية، وذلك بعد إعلان أديس أبابا نتائج التحقيق الأولية حول الحادث.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت إدارة الطيران الأميركية في بيان "يستمر تحقيق منطقة الطيران المشترك الأوروبية بمشاركة هيئة الطيران الفيدرالية والهيئة الوطنية لسلامة الطيران".

© REUTERS / TIKSA NEGERI إثيوبيا تعلن أول تقرير لها حول الطائرة المنكوبة وتوجه دعوة إلى بوينغ

وتابع البيان "نواصل العمل لفهم كافة جوانب الحادث بشكل كامل، وسنتخذ الإجراءات المناسبة كلما أتيح المزيد من النتائج".

وفي وقت سابق من اليوم، الخميس، قالت وزيرة النقل الأثيوبية، داغماويت موغيس، إن الطائرة التي سقطت أوائل الشهر الماضي أثناء رحلة إلى كينيا كانت في حال جيدة قبل إقلاعها، مؤكدة اتباع طياريها التعليمات الخاصة بحالات الطوارئ، مشيرة، أثناء مناقشة نتائج التحقيق الأولي في الحادث، إلى أن الطائرة كانت في حالة جيدة قبل الإقلاع، واتبع الطياران كل التعليمات التي وفرت، ولكنهما لم يتمكنا من التحكم بها اعتمادا على تلك التعليمات، متوقعة انتهاء التحقيق خلال عام.

ولقي 157 شخصا من 35 بلداً مصرعهم، إثر تحطم طائرة إثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، يوم 10 من الشهر الماضي، في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرقي أديس أبابا، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، وهي في طريقها إلى مطار نيروبي.

ويذكر أن هذا هو ثاني حادث لطائرة من هذا الطراز خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حيث تحطمت في 29 تشرين/أكتوبر 2018، طائرة شركة الخطوط الجوية "لايون إير" الإندونيسية.

وكانت عدة دول وشركات قد أعلنت تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8".