نائب رئيس فنزويلا: بوتين ضيف مرحب به دائما

أعلن نائب الرئيس الفنزويلي، ريكاردو مينينديس، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضيف مرحب به دائما في فنزويلا.

وقال مينينديس للصحفيين على هامش منتدى الأعمال الروسي الفنزويلي المتعدد الفروع في الاجتماع الرابع عشر للجنة الحكومية الدولية الروسية الفنزويلية الرفيعة المستوى: "يمكنني القول إن فنزويلا دائم ترحب بالرئيس الروسي".

وأضاف أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مستعد دائما لزيارة روسيا، وذلك في كل مرة يتم فيها التوصل إلى اتفاقيات على أعلى مستوى.

وتابع أن كاراكاس ستواصل تعاونها العسكري مع روسيا. مضيفا: "لدينا تعاون مع روسيا في العديد من المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري، وسيستمر هذا التعاون".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، سابقاً، أن وجود الخبراء الروس في فنزويلا ينظم بواسطة الاتفاق الحكومي حول التعاون العسكري التقني بين موسكو وكاراكاس، مشيراً أن روسيا لا تنتهك شيئاً، وأنهم سيتواجدون هناك ما دامت الحكومة الفنزويلية بحاجة إليهم.