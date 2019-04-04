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14:41 04 أبريل/ نيسان 2019
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    قوات من دول الناتو

    ذكرى إنشاء الناتو... تاريخ حافل بمواجهات تلفح نارها العالم العربي

    © AP Photo / Mindaugas Kulbis
    العالم
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    احتفل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الرابع من أبريل/نيسان بمرور 70 عاما على إنشائه.

    وأعلن مؤسسو الحلف أن هدفه توفير الأمن لأعضائه في أوروبا ومنطقة المحيط الأطلسي. غير أن الأعوام الماضية أظهرت أن الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية يعمل على تحقيق هذا الهدف على نحو يُرضي الولايات المتحدة التي ترى لها مصلحة في التدخل في ما يجري في الدول الأخرى من أجل تحقيق غاياتها الخاصة، ولا تتوانى عن التدخل بشكل انفرادي.

    العراق 1991

    غزت قوات الولايات المتحدة وحلفائها العراق في عام 1991، مستغلة الفرصة التي هيأها الرئيس العراقي صدام حسين حين هاجم جيشه الكويت. وتم تشكيل التحالف الدولي لتنفيذ عملية "عاصفة الصحراء".

    حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان
    © AP Photo / Bullit Marquez
    حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان"

    يوغسلافيا 1995

    نفذ الناتو عمليته العسكرية الكبيرة الأولى دون موافقة الأمم المتحدة. وشن الناتو عمليته الحربية الأولى على دولة أجنبية لا تنتمي إلى الحلف بواسطة الطائرات الحربية الأمريكية في الغالب التي قصفت مواقع صرب البوسنة.

    أفغانستان والسودان 1998

    تعرضت سفارة الولايات المتحدة في كل من تنزانيا وكينيا إلى هجوم في عام 1998. وردّت الولايات المتحدة بقصف صاروخي استهدف معسكرات تنظيم "القاعدة" في أفغانستان ومصنع الدواء في السودان.

    يوغسلافيا 1999

    شن الناتو عمليته العسكرية الجديدة على يوغسلافيا في عام 1999 من أجل "إخراج القوات الصربية من إقليم كوسوفو". وأدى "التدخل لأغراض إنسانية" إلى قصف العاصمة بلغراد والكثير من المدن اليوغسلافية الأخرى بالصواريخ والقنابل.

    قوات الإنزال الجوي الروسية في يوغسلافيا عام 1992
    © Sputnik . Vladimir Vyatkin
    قوات الإنزال الجوي الروسية في يوغسلافيا عام 1992

    أفغانستان 2001…

    بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها أطول حرب في تاريخها في أكتوبر/تشرين الأول 2001 ضد حركة طالبان في أفغانستان ردا على هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

    ولم تنته تلك الحرب حتى الآن ولكن الولايات المتحدة بدأت ترتيبات سحب قواتها من أفغانستان.

    العراق 2003

    بدأت الولايات المتحدة عمليتها الحربية الجديدة ضد العراق بعد أن حاولت إقناع المجتمع الدولي بأن العراق يقوم بصنع أسلحة الدمار الشامل.

    وأنهت الولايات المتحدة حربها على العراق رسميا في عام 2011 بسحب قواتها المتبقية في هذا البلد.

    باكستان واليمن والصومال 2002…

    بدأت الولايات المتحدة تحارب تنظيمات الإرهاب في اليمن وباكستان والصومال عن بعد بواسطة الطائرات بدون طيار منذ عام 2002، متجاهلة معاناة المدنيين من الضربات التي توجهها الطائرات الأمريكية.

    ليبيا - أفراد القوات الليبية خلال تواجدهم في مواقع المواجهة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت، 15 أغسطس/ آب 2016
    © REUTERS / Ismail Zitouny
    ليبيا - أفراد القوات الليبية خلال تواجدهم في مواقع المواجهة ضد تنظيم "داعش" في مدينة سرت، 15 أغسطس/ آب 2016

    ليبيا 2011

    قام الناتو بتنفيذ العملية العسكرية في ليبيا في عام 2011، مستغلا قرار مجلس الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات على سلطات هذا البلد. وعاقب الناتو السلطات الليبية من خلال القصف الجوي الذي استهدف قوات ومنشآت حكومية في هذا البلد.

    وأوقف الحلف تدخله في ليبيا رسميًا في أكتوبر/تشرين الأول 2011 بعد مقتل معمر القذافي.

    وقُتل 40 ألف شخص أثناء تدخل الناتو في ليبيا حسب تقديرات الخبراء.

    انظر أيضا:

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