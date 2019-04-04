رئيس الوزارء الإثيوبي يتحدث عن "ريح السلام الجديدة"

صرح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن الحكومة الفيدرالية ستوفر كل الدعم اللازم لولاية الصومال.

وشارك أبي أحمد في الحفل الختامي للدورة العادية العاشرة للحزب الديمقراطي الصومالي الذي انعقد على مدار الأيام الثلاثة الماضية، حسب "وكالة الأنباء الإثيوبية".

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وفي كلمته قال رئيس الوزراء إنه يجب أن يكون من الأولوية للحكومة الصومالية توسيع نطاق الري والحد من البطالة وكذلك مكافحة التجارة غير القانونية.

كما شكر أبي أحمد زعماء المشايخ في دورهم لإيجاد حل للمشاكل التي حدثت العام الماضي بين ولايتي الصومال و أوروميا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ريح السلام الجديدة التي تهب في المنطقة بعد الإصلاح تمثل نجاحا كبيرا لكل من الحكومة الفدرالية والولائية.

يشار أنه، في نهاية الاجتماع، انتخب الحزب الديمقراطي الصومالي أحمد شايد ومصطفى عمر رئيسًا ونائبا، على التوالي. كما انتخب الحزب لجنة تنفيذية من 9 أعضاء.