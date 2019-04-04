بشأن عمل استخباراتي... نتنياهو يشكر بوتين

وعبر نتنياهو بتغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، عن شكره للرئيس بوتين على عمله الاستخباراتي باستعادة رفات الجندي المفقود.

وذكر نتنياهو في تغريدته، قائلا: أشكركم يا صديقي باسمي وباسم الشعب الإسرائيلي على ما قمتم به من استعادة رفات الجندي المفقود، وعلى الصداقة المتينة بيننا المهمة جدا لبلدينا وللعلاقات بيننا.

قال رئيس الوزراء نتنياهو للرئيس بوتين: أشكركم يا صديقي باسمي وباسم الشعب الإسرائيلي على ما قمتم به من استعادة رفاة الجندي المفقود وعلى الصداقة المتينة بيننا المهمة جدا لبلدينا وللعلاقات بيننا. pic.twitter.com/S5LApn0Bsk — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 4, 2019

وشكر نتنياهو وزارة الدفاع الروسية والجيش الروسي شخصيا على البحث عن رفات الرقيب زكريا باوميل، الذي يعتبر مفقودا منذ عام 1982، إبان الاجتياح الإسرائيلي على لبنان، وإعادة رفاته إلى إسرائيل.

وفي السياق نفسه، أكد الرئيس بوتين، اليوم الخميس، أنه يذكر دعوة نتنياهو، لزيارة إسرائيل، حيث قال الرئيس الروسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في موسكو: "أذكر دعوتكم لزيارة إسرائيل بمناسبة افتتاح نصب تذكاري للذين دافعوا عن لينينغراد خلال الحرب الوطنية العظمى".

وقدم نتنياهو إلى موسكو على رأس وفد كبير، ضم كل من رئيس مجلس الأمن الوطني الإسرائيلي، مائير شابات، ومسؤول الاستخبارات الإسرائيلية، مائير كوهين، بالإضافة إلى المسؤول العسكري، تامير خايمان

وكان نتنياهو، أعلن اليوم الخميس، أنه سيناقش الأحداث في سوريا والتنسيق بين الجيشين، الإسرائيلي والروسي، في سوريا، خلال لقائه اليوم مع الرئيس الروسي في موسكو.