أوشاكوف: نتنياهو لم يعرض خطته حول سوريا خلال اجتماعه مع بوتين

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ناقشا في الجلسة التي عقدت، اليوم الخميس، موضوع سوريا على نطاق واسع وفي جوانب مختلفة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يقدم خطة لحل الوضع هناك.

وقال أوشاكوف للصحفيين مجيبا عما إذا كان نتنياهو قدم خطة لسوريا أثناء المحادثات مع بوتين "تم مناقشة الوضع السوري بدقة شديدة وفي جوانب مختلفة. لكن لم تكن هناك خطة على الورق".

© Sputnik . Сергей Гунеев بشأن عمل استخباراتي... نتنياهو يشكر بوتين

هذا وذكرت القناة الإسرائيلية "كان"، في وقت سابق، أن نتنياهو عرض على روسيا والولايات المتحدة مبادئ لحل النزاع في سوريا، التي تشمل انسحاب القوات الإيرانية.

ووفقا للتقارير، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم مبادرته للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماع أمس، وتحدث عنها قبل شهر في موسكو.

ويضم الوفد الإسرائيلي المرافق لنتنياه إلى روسيا ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، ومدير مؤسسة المعلومات والعمليات الخاصة (الموساد) يوسي كوهين، و رئيس شعبة الاستخبارات لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، تامير هيمان، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية أبراهم (أفي) بلوت، بالإضافة إلى يواف هورويتز، رئيس الديوان الشخصي لنتنياهو.

ويذكر أن نتنياهو كان قد زار روسيا أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي، وهي الزيارة التي ذكرت في أعقابها مصادر دبلوماسية أن روسيا وإسرائيل تعملان على تحديد وتوثيق آليات وإجراءات تجنب الاشتباكات والحوادث خلال العمليات في سوريا.