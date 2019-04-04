مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يسعى لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون لإنهاء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، في ضربة لسياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه المملكة.

وفي ظل حصول التشريع على موافقة مجلس الشيوخ من قبل، فإن إقراره بواقع 247 مقابل 175 صوتا في مجلس النواب يعني إرساله إلى البيت الأبيض الذي قال الشهر الماضي إن ترامب سيرفضه، حسب "رويترز".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich البيت الأبيض يعارض قرار وقف دعم السعودية في حرب اليمن

وأوصى مستشارو البيت الأبيض، في شهر مارس/ آذار، بأن يستخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض ضد قرار ينهي دعم واشنطن للحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت، في فبراير/ شباط الماضي، على مشروع قرار بشأن تعليق الدعم الأمريكي للتحالف العربي بقيادة السعودية في حرب اليمن. إذ صوت لصالح القرار 248 صوتا مقابل 177 ضد.

وتدعم الولايات المتحدة التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بمهام لإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو فضلا عن دعم يتعلق بجمع المعلومات والاستهداف.

وتقود السعودية التحالف لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.