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20:49 04 أبريل/ نيسان 2019
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    "بوينغ" تعتزم إطلاق تحديث لنظام المناورة الخاص يمنع البيانات الخاطئة من التسبب في تنشيطه

    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    العالم
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    الموضوع:
    سقوط طائرة "بوينغ 737" في إثيوبيا (84)
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    أعلنت شركة "بوينغ" أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز سلامة طائراتها بعد مراجعة التقرير الأثيوبي الذي صدر اليوم الخميس، بشأن حادثة بوينغ ماكس 8، التي سقطت أوائل الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها تعتزم إطلاق تحديث لنظام المناورة الخاص، يمنع البيانات الخاطئة من التسبب في تنشيطه.

    القاهرة — سبوتنيك. وقالت شركة "بوينغ" في بيان اليوم الخميس: "نراجع بعناية التقرير الأولي لمكتب التحقيقات الأثيوبي حول حادثة بوينغ ماكس 8 وسنتخذ كل الخطوات الإضافية اللازمة لتعزيز سلامة طائراتنا"، مشيرة إلى أن "التقرير الأولي يشير إلى أن مستشعرات الطائرات أشارت إلى تحركها بزاوية خطيرة، الأمر الذي قام بتنشيط نظام المناورة الخاص كما حصل في رحلة لايون إير".

    وزيرة النقل الإثيوبية
    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    إثيوبيا تعلن أول تقرير لها حول الطائرة المنكوبة وتوجه دعوة إلى بوينغ
    ونوهت أنها "ولضمان عدم تشغيل نظام المناورة الخاص بشكل خاطئ، طورت الشركة وتخطط لإصدار تحديث لبرنامج المناورة بما فيها برنامج تدريب إضافي لطراز 737 ماكس".

    وشددت "بوينغ" على أن "تحديث البرمجة سيمنع البيانات الخاطئة من التسبب في تنشيط نظام المناورة الخاص وسيمنح طاقم الطائرة دائما القدرة على تجاوزه والتحكم يدويا بالطائرة".

    وكان مواطنون من 35 دولة بين 157 من الركاب وطاقم الطائرة الذين لقوا حتفهم عندما تحطمت الطائرة الجديدة وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" بعد ست دقائق فقط من إقلاعها من العاصمة أديس أبابا في أجواء صحوة.

    وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في رحلتها رقم 302 بعد فترة قصيرة من إقلاعها من أديس أبابا، وذلك في ثاني كارثة من نوعها تشمل هذا الطراز الجديد من طائرات بوينغ بعد تحطم طائرة قبالة إندونيسيا في أكتوبر/ تشرين الأول كان على متنها 189 شخصا.

    وأخرجت هيئات طيران في جميع أنحاء العالم أساطيل "بوينغ 737 ماكس" من الخدمة، بينما أوقفت الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات تسليم طلبيات بآلاف الطائرات من الطراز كان من المفترض أن يصبح العمود الفقري لمستقبل الصناعة.

    الموضوع:
    سقوط طائرة "بوينغ 737" في إثيوبيا (84)

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    الكلمات الدلالية:
    الطائرة الإثيوبية المنكوبة, أخبار العالم, العالم, الحكومة الإثيوبية, بوينغ, أثيوبيا, إثيوبيا, أفريقيا
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