الرئيس الأمريكي: قد يتم التوصل إلى اتفاق للتجارة مع الصين خلال 4 أسابيع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن التجارة خلال أربعة أسابيع.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب أثناء اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خي الذي يرأس وفد بلاده في أحدث جولة من محادثات التجارة بين البلدين في واشنطن، إنه "اتفاقا للتجارة مع الصين بات قريبا جدا".

© Sputnik . Vitaly Ankov الصين تختبر سفينة بمدفع كهرومغناطيسي (فيديو)

وأكد ترامب أنه سيعقد قمة مع نظيره الصيني في واشنطن في حال تم الوصول لاتفاق مع الصين، وتابع ليو أن: "حققا تقدما كبيرا في المفاوضات".

بينما أعلن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أن بعض القضايا الرئيسية في محادثات التجارة ما زالت تحتاج إلى الحل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 12 شباط/فبراير الماضي إنه من الممكن أن يسمح بتأخير الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين في الأول من آذار/مارس "لوقت قصير" لكنه يفضل ألا يفعل.

وفرضت الولايات المتحدة في 23 أب/أغسطس الماضي رسوما جمركية إضافية التي تبلغ نسبتها 25 في المائة على 279 سلعة مستوردة من الصين بقيمة 16 مليار دولار.

وردت السلطات الصينية بالمثل وفي اليوم ذاته بفرض رسوم جمركية إضافية تبلغ نسبتها أيضا 25 في المائة على السلع الأميركية المستوردة التي بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليار دولار أيضا.