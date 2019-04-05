البنتاغون: لا يتم بحث تشكيل مجموعة عمل مع تركيا بشأن الخلاف حول منظومة إس-400

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الخميس، أنها لا تبحث تشكيل مجموعة عمل مع السلطات التركية لبحث الخلاف حول خطط أنقرة شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400.

واشنطن — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون "تشكيل مجموعة عمل فنية في هذه المرحلة ليس ضروريا وليس وسيلة تبحثها الولايات المتحدة كحل للخلاف".

© AFP 2019 / ADEM ALTAN وزير الخارجية التركي للناتو: نحن بحاجة ملحة لمنظومة "إس 400"

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء أن تركيا اقترحت على الولايات المتحدة تشكيل مجموعة عمل لتحديد إن كانت منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس-400 تشكل خطرا على القدرة العسكرية الأمريكية أو حلف شمال الأطلسي.

وأثار نبأ تعاقد تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية حفيظة واشنطن التي ترى ضرورة أن تشتري تركيا معدات عسكرية من صنع أمريكي أو أطلسي لكونها عضوا في حلف شمال الأطلسي.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد صرح في مستهل لقائه بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، بأن بلاده تتعرض لضغوطات كبيرة من الولايات المتحدة بسبب صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، وقف تزويد تركيا وفقا لبرنامج "أف-35" ويطالبها بصرف النظر عن شراء أنظمه الدفاع الجوي الروسية "أس-400".