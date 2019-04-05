مادورو: تم إعلان حرب غير تقليدية ضد فنزويلا

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، أنه تم إعلان حرب غير تقليدية ضد بلادة دون استخدام الأسلحة.

موسكو — سبوتنيك. وقال الرئيس: "هذه حرب غير تقليدية ضد خدمات الدولة العامة، وجعل البلاد خارجة عن السيطرة، والوصول إلى السلطة من خلال الفوضى والعنف".

MUHAMMAD HAMED بالصورة... عون يتلقى رسالة من مادورو عبر وفد فنزويلي

وأشار الرئيس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استخدام وسائلها للتأثر على الوضع في البلاد من خلال الهجوم دون استخدام الأسلحة، مثل الهجوم على قطاع الطاقة الكهربائي في البلاد.

وأضاف مادورو:

نحن نقاوم، وسننتصر خطوة بخطوة.

واتهم المعارضة بشن نوع جديد من الحروب مؤكداً، "إنهم يريدون جر البلاد إلى حالة من الفوضى والعنف، والاستيلاء على السلطة السياسية وتسليم فنزويلا إلى إمبراطورية أمريكا الشمالية. لذلك، هذه ليست حربًا تقليدية، حيث يتم استخدام الدبابات والقنابل والصواريخ ، كما هو الحال في العراق وليبيا، لا هذا نوع مختلف من الحروب غير تقليدية، ضد الخدمات العامة. لتسليم البلاد، وليصبح الوضع خارج عن السيطرة، ويأملون في الوصول إلى السلطة السياسية من خلال الفوضى والعنف".

وبررت الحكومة الفنزويلية انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق إلى تخريب نفذته الولايات المتحدة، فيما تقول المعارضة إن نقص الاستثمار في الشبكة الوطنية، وسوء الصيانة والفشل في القيام بالإصلاحات؛ باعتبارها عوامل وراء انقطاع التيار الكهربائي.

يذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وسارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالتنحي وعدم استخدام العنف ضد المعارضة.