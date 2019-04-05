بومبيو يعلن استعداد واشنطن للرد على "نشاط روسي" في فنزويلا

أبدت واشنطن الاستعداد للرد على وجود عسكريين روس في فنزويلا.

أعلن ذلك وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis ذكرى إنشاء الناتو... تاريخ حافل بمواجهات تلفح نارها العالم العربي

وقال بومبيو في تصريحات صحفية عقب ختام اجتماع وزراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إن الولايات المتحدة جددت خلال الاجتماع موقفها الداعي إلى ضرورة أن يغادر العسكريون الروس فنزويلا.

وبحسب بومبيو فإن الولايات المتحدة مستعدة للرد على نشاط روسي "سيئ" في فنزويلا.

وكان وفد من الخبراء العسكريين الروس قد وصل إلى فنزويلا. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الخبراء العسكريين الروس وصلوا إلى فنزويلا في مهمة توفير الخدمات الفنية للعتاد العسكري الروسي الموجود في هذا البلد.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، كاشفة عن رغبتها في إنهاء حكم الرئيس نيكولاس مادورو.