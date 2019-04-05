انفجار أنبوب نفط في فنزويلا (فيديو)

تعرض خط أنابيب للنفط في ولاية أنزواتيجي في فنزويلا للانفجار، بحسب ما صرح رئيس دائرة الدفاع المدني والإطفاء بولاية بلاسيدو مالاورا.

كتب رئيس دائرة الدفاع المدني والإطفاء في تغريدة على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن الانفجار وقع في قطاع لا ليونا بالقرب من أوريكا.

ونشر فيديو على "تويتر" يظهر أعمدة من الدخان الأسود المتصاعد والنيران، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي بيانات حول الضحايا.

#EnDesarrollo



Informamos a la comunidad de la explosión de un oleoducto en el sector La Leona en las inmediaciones de Urica, edo. Anzoátegui.



Estamos estableciendo contacto con el equipo de #ProteccionCivil del municipio. pic.twitter.com/ZYHykG7AUF — Plácido Malavé (@PlacidoMalave) ٤ أبريل ٢٠١٩

يذكر أن أزمة سياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وسارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالتنحي وعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.