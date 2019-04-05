بيسكوف: دعوات ترامب لخفض نفقات واشنطن وموسكو وبكين الدفاعية جديرة بالاهتمام

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول ضرورة توصل الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى اتفاق وخفض النفقات على التسلح، هو أمر يستحق التقدير العالي، ولكن من المهم جدا أن يتم تحويل هذا النداء إلى مبادرة ملموسة.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "من المؤكد أن أي مناشدة لنزع السلاح جديرة بالاهتمام وتستحق التقدير. ومن المهم جدا ألا يقتصر هذا النداء على الإعلانات، بل أن يتم تحويله إلى عمليات ملموسة ومصاغة وطرحها على الورق ونقلها عبر القنوات الرسمية إلى محاوري المبادرة والمقترحات"، مضيفاً أن هذا المقترح بهذه الصيغة "لم يرد بعد".

© REUTERS / Doug Mills ترامب يلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني

يذكر أنه في وقت سابق، خلال الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي، قال دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وروسيا والصين يجب أن تتفق وتخفض من الإنفاق على التسلح، وبدوره وصف ليو، هذا المقترح بـ"الفكرة الجيدة ".

ذكر في هذا السياق أن مشروع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كشف عنه العام الماضي والخاص بموازنة السنة المالية 2019، تضمن زيادة كبيرة في النفقات العسكرية في مقابل خفض نفقات وزارة الخارجية، ما يؤكد أن أولوية ترامب هي القدرات العسكرية لبلاده.

وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروعها لموازنة السنة المالية 2019 والذي يتضمن زيادة كبيرة في النفقات العسكرية.

وأظهر مشروع الموازنة أن النفقات العسكرية سترتفع من 612 مليار دولار في 2018 إلى 686 مليار دولار في 2019، ما يمثل زيادة بأكثر من 10 بالمئة في موازنة البنتاغون.

مما يعني إن إدارة ترامب لا تخفي بأن أولويتها هي تعزيز القدرات العسكرية للبلاد في ظل المنافسة الحامية التي تواجهها، بحسب البنتاغون، من قبل كل من روسيا والصين.