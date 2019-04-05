وزير الخارجية البريطاني: أسانج حر ويمكنه مغادرة السفارة الإكوادورية في لندن

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج حر وبإمكانه مغادرة السفارة الإكوادورية في لندن في أي وقت.

ونقل المحرر في صحيفة "غارديان"، باتريك فينتور" عن هانت قوله إن "جوليان أسانج شخص حر وبإمكانه مغادرة هذه السفارة عندما يريد. ونود تسوية الوضع في أسرع وقت ممكن. الأمر يتوقف عليه".

Jeremy Hunt UK Foreign Secretary: "Julian Assange is a free man. He can leave that embassy whenever he wants. We want the situation resolved as quickly as possible. It is up to him". — Patrick Wintour (@patrickwintour) April 5, 2019

وكانت "ويكيليكس"، ذكرت أمس الخميس، أن مؤسسها جوليان أسانج، سيطرد من السفارة الإكوادورية في لندن خلال ساعات أو أيام.

وأضافت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر": "قال مصدر رفيع المستوى داخل الدولة الإكوادورية لويكيليكس، إنه سيتم طرد ويليام أسانج في غضون ساعات أو أيام… وهناك اتفاق مع المملكة المتحدة بالفعل للقبض عليه"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي على خلفية قيام المنظمة بتسليم مجموعة من الوثائق لأحد المشرعين الإكوادوريين تشير إلى تورط الرئيس ليني مورينو في فضيحة فساد.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq — WikiLeaks (@wikileaks) April 4, 2019

​ورفضت وزارة خارجية الإكوادور، في بيان لها، أمس الخميس، التعليق على الأنباء حول نية سلطات الإكوادور طرد مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، من سفارتها بلندن، واصفة إياها بالشائعات.