أمريكي يقطع يد شخص...والسبب ترامب

ووفقا لقناة NBC Bay Area الأمريكية وقع الخلاف بين الرجلين في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي، حيث قام ليور بيرجلاند، البالغ من العمر 30 عاما، بضرب الرجل بالسيف ثم فر هاربا.

— NAVARRE MEDIA (@NAVARRE__) 5 апреля 2019 г.

وتم اعتقال بيرجلاند، ليلة الخميس، في أحد مطاعم المدينة بتهمة محاولة القتل المتعمد، وأعمال الشغب وحمل سلاح.

وذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو إكزمينر" أن بيرجلاند لا يزال قيد الاعتقال ويقدر مبلغ الكفالة مليون دولار.

ووفقا للأطباء تم نقل الضحية إلى المستشفى بعد قطع جزء من الذراع الأيسر.