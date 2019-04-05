وزير خارجية أذربيجان يرجح انعقاد لقاء حول قرة باغ في موسكو بمشاركة لافروف

أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني، إلمار محمدياروف، أنه يأمل بلقاء نظيره الأرمني، زوغراب مناتساكانيان، في العاصمة الروسية موسكو في أقرب وقت، في إطار مجموعة مينسك بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث من المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

باكو — سبوتنيك. وقال محمدياروف عقب لقائه مع لافروف في موسكو: "لقائي مع سيرغي فيكتوروفيتش [لافروف] كان رائعا كالعادة. بحثنا جدول الأعمال، ليس فقط في العلاقات الثنائية ولكن أيضا تسوية النزاعات".

© Sputnik . Sputnik وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يبحثان في فيينا تسوية قرة باغ واللقاء المرتقب لقادة البلدين

وأضاف: "أعتقد أنه في وقت قريب جدا سيعلن عن لقاء وزراء خارجية الدول المشاركة في مجموعة مينسك بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا . وأعتقد أن سيرغي فيكتوروفيتش [لافروف] سيكون مشاركا في اللقاء".

وأجاب محمدياروف عن سؤال عما إذا كان هذا يعني انعقاد لقاء آخر بشأن قرة باخ، قائلا: "على الأرجح".

هذا وتدهورت العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بنهاية الحقبة السوفيتية على خلفية أحداث سومغايث واندلاع الأزمة حول إقليم قره باغ الجبلي، في شباط / فبراير عام 1988، بعد أن قرر الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، الخروج من قوام جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية، ومن ثم وإعلانه (في عام 1991) الاستقلال كجمهورية قره باغ الجبلية. وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى فقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم.

وبدأت المباحثات بخصوص التسوية السلمية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان في عام 1992 ضمن مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي المباحثات المذكورة ما زالت أذربيجان مصرة على ضرورة تأمين وحدة أراضيها بينما تقوم أرمينيا بحماية مصالح الجمهورية غير المعترف بها رسميا، حيث إنها لا تعتبر طرفا في هذا النزاع.