خارجية الإكوادور تعلق على أنباء طرد أسانج من سفارة بلادها في لندن

أعلن وزير خارجية الإكوادور خوسيه فالنسيا، أن الشائعات حول قرار طرد جوليان أسانج من السفارة الإكوادورية في لندن لا أساس لها من الصحة.

وكتب فالنسيا على موقع "تويتر"، "الحكومة لن تعلق على مثل هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، التي هي إساءة أكثر، الإكوادور تتخذ قرارات سيادية وبشكل مستقل عن البلدان الأخرى".

© Sputnik . Alex McNaughton وزير الخارجية البريطاني: أسانج حر ويمكنه مغادرة السفارة الإكوادورية في لندن

ووفقا لفالنسيا، الإكوادور لها "الحق السيادي" الذي يسمح للبلد "من جانب واحد" اتخاذ قرار بشأن منح اللجوء الدبلوماسي أو إلغاءه.

وكانت "ويكيليكس"، قد ذكرت أمس الخميس، أن مؤسسها جوليان أسانج، سيطرد من السفارة الإكوادورية في لندن خلال ساعات أو أيام.

وأضافت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر": "قال مصدر رفيع المستوى داخل الدولة الإكوادورية لويكيليكس، إنه سيتم طرد جوليان أسانج في غضون ساعات أو أيام… وهناك اتفاق مع المملكة المتحدة بالفعل للقبض عليه"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي على خلفية قيام المنظمة بتسليم مجموعة من الوثائق لأحد المشرعين الإكوادوريين تشير إلى تورط الرئيس ليني مورينو في فضيحة فساد.