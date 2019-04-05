ضربة صادمة من ترامب: لن أحضر هذا العشاء الممل

وقال ترامب إنه سيتغيب عن العشاء مع مراسلي البيت الأبيض، الذي وصفه بـ "الممل"، مؤكدا أنه سيحضر تجمع انتخابي في المقابل، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

© AP Photo / Evan Vucci إيفانكا ترامب تعلق على خطاب السيسي بشأن المرأة المصرية

وسبق لترامب أن فوت حضور حفلي عشاء مع مراسلي البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وعندما سئل ترامب اليوم، حول ما إذا كان سيحضر العشاء المقام في 27 أبريل الجاري، كان رده على المراسلين في البيت الأبيض:

"العشاء ممل للغاية وسلبي لدرجة أنني سأحضر تجمع انتخابي في المقابل".

وبينما لم يوضح الرئيس الأمريكي مكان انعقاد التجمع الانتخابي، إلا أنه أكد أنه سيكون "ضخما" بحسب تعبيره.

ودائما ما يوجه دونالد ترامب هجوما حادا شبه يومي إلى وسائل الإعلام، التي يصفها بالمعادية له، ويتهمها بنشر "الأخبار الكاذبة"، باستثناء إشادته بشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

يذكر أن عشاء مراسلي البيت الأبيض، في العام الماضي، أثار جدلا واسعا، عندما هاجمت المتحدثة الرئيسية فيه، الفنانة الكوميدية، ميشيل وولف، موظفي البيت الأبيض، وخاصة السكرتيرة الصحفية سارة ساندرز، ووجهت لها نكاتا قاسية ومسيئة.

وحاولت جمعية مراسلي البيت الأبيض، التي تنظم حفل العشاء، خفض التوتر هذا العام، بدعوتها للمؤرخ، رون تشيرنو، بدلا من ميشيل وولف.