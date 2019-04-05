لماذا فضلت تركيا شراء صواريخ "إس - 400" بدلا من "باترويت" الأمريكية

فوفقا لقناة "هابر تورك" التركية لم تستطع واشنطن أن تقدم لأنقرة شروطا مشابهة للشروط التي عرضتها روسيا.

ونقلت القناة عن أردوغان قوله:

"لقد عرضنا على الولايات المتحدة أن نشتري باتريوت منهم، لكن الولايات المتحدة لم تقدم لنا شروطًا مناسبة. لذلك شرعنا بتنفيذ صفقة إس-400، وفي تموز/ يوليو القادم سيتم تسليم منظومة الصواريخ."

وذكرت قناة CNBC الأمريكية أن قيمة منظومة الصواريخ "إس — 400" تبلغ حوالي نصف سعر صواريخ "باتريوت" الأمريكية.

وصرح رئيس شركة "روستيخ" الروسية لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، سيرغي تشميزوف، أن روسيا ستقوم بتزويد تركيا بأربع منظومات "إس-400" مقابل 2.5 مليار دولار.

وكان المسؤولون الأمريكان قد وضعوا مهلة "غير رسمية" لأنقرة حتى يوم 15 فبراير/ شباط للرد على العرض الأمريكي، وقالوا إنه إذا مضت تركيا قدما في صفقة "إس-400" فإن واشنطن ستسحب عرضها بيع صواريخ من طراز "باتريوت" بقيمة 3.5 مليار دولار لتركيا.