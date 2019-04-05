أمريكا توجه ضربة جديدة لقطاع النفط في فنزويلا

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على 34 سفينة تشغلها أو تملكها شركة "بتروليوس دي فنزويلا" التابعة للدولة في ضربة جديدة للحكومة.

وأضاف بكلمة في هيوستون أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا عقوبات على شركتين أخريين تنقلان النفط الفنزويلي إلى كوبا، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في إحاطة إعلامية، في 28 يناير/ كانون الثاني الفائت: "سنعلن عن العقوبات، بما في ذلك ضد شركة بتروليوس دي فنزويلا، التابعة للحكومة".

اقرأ أيضا: شكل جديد للحرب على فنزويلا

وأشار بولتون إلى أنه سيتم اليوم حظر على أصول بقيمة 7 مليارات دولار ، فضلا عن خسائر بقيمة 11 مليار دولار جراء توريد النفط بالمستقبل".

بدورها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة حظرت جميع أصول ومصالح شركة النفط التابعة للحكومة الفنزويلية ووضعتها تحت ولايتها القضائية، فضلا عن منعها للتعامل معها.