مسؤول دولي يحث الإكوادور على عدم طرد أسانج من سفارتها

دعا مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب، الأكوادور، اليوم الجمعة، إلى عدم طرد مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج من سفارتها في لندن، معبرا عن قلقه من احتمال تسليمه للولايات المتحدة وإساءة معاملته.

وكان رئيس الأكوادور لينين مورينو أبلغ محطات إذاعية يوم الثلاثاء أن أسانج "انتهك مرارا" شروط لجوئه إلى السفارة حيث يقيم منذ قرابة سبعة أعوام، بحسب "رويترز".

وقال الرئيس إن أسانج ليس له الحق في "اختراق حسابات أو هواتف خاصة" ولا التدخل في شؤون بلدان أخرى خاصة تلك التي تقيم علاقات طيبة مع الإكوادور.

وأدلى مورينو بالتصريحات بعد انتشار صور خاصة له ولأسرته خلال إقامتهم في أوروبا على وسائل التواصل الاجتماعي. وأحجم مورينو عن توجيه اللوم لأسانج صراحة لكن الحكومة قالت إنها تعتقد أن موقع "ويكيليكس" هو الذي نشر الصور.

وقال نيلز ميلزر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب في بيان إن أسانج إذا طرد فمن المحتمل أن تلقي السلطات البريطانية القبض عليه وتسلمه للولايات المتحدة، معبرا عن قلقه من أن الحالة الصحية لأسانج "في تدهور خطير".