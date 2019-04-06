الولايات المتحدة تعتزم إعلان فيلق الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وجاء ذلك وفقا صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.

موسكو- سبوتنيك. وبحسب وول ستريت جورنال ، سيتم الإعلان عن القرار يوم الاثنين.

© Photo / Kuwait News Agency (KUNA) طائرات كويتية محملة بالمساعدات الإنسانية تتجه الى إيران

ووفقا مصادر للصحيفة ، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو والمستشار الرئاسي للأمن القومي جون بولتون دعما مشروع القرار ، بينما عارض القرار مسؤولو البنتاغون ، بمن فيهم جوزيف دانفورد ، رئيس هيئة الأركان المشتركة.

في سياق آخر، أثير جدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في قطر، وهو ما استدعى ردا ساخرا من الخارجية القطرية.

قالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، لدى سؤالها عن مطالبة دول المقاطعة بطرد أعضاء الحرس الثوري الإيراني من قطر إن هذا الادعاء باطل متسائلة: "هل يمكن أن تجتمع قاعدة العديد الأمريكية والحرس الثوري الإيراني؟".