إيران توسع عمليات الإجلاء مع توقع هطول أمطار جديدة

قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن طهران تحركت، اليوم السبت، لإخلاء بلدات وقرى أخرى مهددة بالفيضانات بعد أن توقعت الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار على جنوب غربي البلاد.

وأضاف التلفزيون أنه يجري نقل كثيرين من سكان سوسنكرد، التي يبلغ عددهم نحو 50 ألف نسمة، وخمس بلدات أخرى في إقليم خوزستان إلى مناطق أكثر أمانا، وذلك وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وقال غلام رضا شريعتي، حاكم إقليم خوزستان للتلفزيون الرسمي، "صدر أمر بالإجلاء ونوصي النساء والأطفال بالمغادرة ولكن نطلب من الرجال والشبان البقاء ومساعدتنا في جهود الإنقاذ".

اقرأ أيضا: طائرات كويتية محملة بالمساعدات الإنسانية تتجه إلى إيران

وقال التلفزيون إنه سيتم إخلاء سبع قرى تهددها الانهيارات الأرضية في إقليم لورستان المجاور.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بير حسين كوليفاند رئيس أجهزة الطوارئ في البلاد قوله إن ما لا يقل عن 70 شخصا لقوا حتفهم.

وتأثرت نحو 1900 مدينة وقرية بالفيضانات بعد الأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي شهدتها إيران منذ 19 مارس/ آذار.