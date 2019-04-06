تصريحات نارية لرئيس البرلمان الإيراني قبيل توجهه إلى قطر

قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، إنه سيبحث ملف المساعدات للمناطق المتضررة من الفيضانات في البلاد ومنع الولايات المتحدة الأمريكية لدخول تلك المساعدات مع الدول الصديقة.

© AP Photo / Mohsen Esmaeilzadeh/ISNA إيران توسع عمليات الإجلاء مع توقع هطول أمطار جديدة

وقال لاريجاني، في مؤتمر صحفي قبيل توجهه في زيارة أعلن عنها إلى دولة قطر، اليوم السبت، "بالإضافة إلى العقوبات الظالمة التي تفرضها أمريكا على إيران، فإنها تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى الهلال الأحمر الإيراني لمساعدة منكوبي الفيضانات، وسوف نتابع هذا الملف ومنع واشنطن لدخول المساعدات مع الدول الصديقة"، وذلك وفقا لوكالة أنباء " فارس " الإيرانية.

وأضاف لاريجاني: "هناك الكثير من المساعدات يجب أن تقدم للعديد من المحافظات المتضررة، وكان يجب أن يقوم الصليب الأحمر [اللجنة الدولية] بتقديم هذه المساعدات".

وتعاني مناطق عد في إيران من الفيضانات التي اجتاحتها منذ أيام، وتسببت في مصرع نحو 62 شخصا.

وأعلنت السلطات الإيرانية، حالة الطوارئ لمواجهة كارثة الفيضانات في محافظة خوزستان ولورستان وعدد من المدن الأخرى، وقررت إخلاء عشرات القرى، الثلاثاء الماضي، خاصة القرى الواقعة في أطراف نهر كرخة ودز.

وبالإضافة إلى خوزستان ولورستان تواجه ست محافظات أخرى أوضاعا حرجة، حيث جرى إعلان 23 محافظة من أصل 31 في البلاد، تأثرت بالأمطار ومهددة بأن تجتاحها الفيضانات.

وتتهم طهران، واشنطن بمنع إرسال ووصول المساعدات الإنسانية لمتضرري الفيضانات والسيول، بسبب فرضها للعقوبات الصارمة على إيران.