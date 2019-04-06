إيران تهدد واشنطن بقرار مفاجئ حال وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن "وزير الخارجية مايك بومبو والمستشار الرئاسي للأمن القومي جون بولتون دعما مشروع القرار، بينما عارض القرار مسؤولو البنتاغون، بمن فيهم جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة".
وذكرت الصحيفة أن "الجيش الأمريكي ووكالات الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أي) يشككان في جدوى هذا الإجراء، الذي ينطوي على دلالات رمزية كبيرة بالنسبة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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