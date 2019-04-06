بطلب أمريكي... مجلس الأمن يجتمع من أجل "الأزمة الإنسانية في فنزيلا"

قرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعا بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، حول الأزمة الإنسانية في فنزويلا.

وأكد دبلوماسيون أن واشنطن تقدمت بطلب، يوم الخميس، بسبب "القلق من تدهور الوضعين السياسي والاقتصادي في فنزويلا، وتداعيات ذلك على العائلات والأطفال في هذا البلد"، حسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

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وأشار نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في خطاب ألقاه بهيوستن في ولاية تكساس "يوم الأربعاء المقبل سأخاطب مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في فنزويلا".

وأضاف بنس أن: "الولايات المتحدة ستحض العالم على نبذ نظام مادورو الفاشل والوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي ومساعدتنا في إنهاء الأزمة الإنسانية".

وأوضح بنس أن: "الولايات المتحدة تدعو اليوم كل دولة إلى الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا والوقوف إلى جانب الحرية".

وينسب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأزمة الإنسانية التي تعاني منها بلاده إلى العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة عليها، لكن المعارض خوان غوايدو يؤكد على أن الفساد الحكومي هو السبب.

واعترفت الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة في يناير/ كانون الثاني الماضي بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

وطلبت واشنطن في فبراير/ شباط الماضي من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا وإيصال المساعدات الإنسانية لها بدون أي عوائق، لكن روسيا والصين لجأتا إلى الفيتو.

يذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وسارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالتنحي وعدم استخدام العنف ضد المعارضة.