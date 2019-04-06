القاهرة — سبوتنيك. وقال غوتيريش في كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي العاشر في البحر الميت، صباح اليوم السبت "الأردن يبقى ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة".
وأضاف غوتيريش "الأردن استثناء في المنطقة، وهو يحتضن الفارين من فلسطين وسوريا ومناطق مختلفة، ويحتاج لتعاضد الأسرة الدولية".
وتابع غوتيريش "الأمم المتحدة تريد حل عقدة عدم الاستقرار في المنطقة. وحل النزاعات أمر أساسي، بما في ذلك حل الدولتين حيث تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب بحدود معترف بها والقدس عاصمة للبلدين".
وكان ملك الأردن عبد الله الثاني افتتح المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته العاشرة، صباح اليوم السبت، في منطقة البحر الميت، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى عدد من رؤساء، ورؤساء حكومات ووزراء العديد من دول العالم.
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