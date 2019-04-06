أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الأردن ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، ولعب دورا رئيسيا في صون السلام.

القاهرة — سبوتنيك. وقال غوتيريش في كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي العاشر في البحر الميت، صباح اليوم السبت "الأردن يبقى ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة".

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وأشاد غوتيريش بالأردن خلال الافتتاح الذي حضره ملك الأردن عبد الله الثاني، وعدد من رؤساء ووزراء دول العالم، قائلا "الأردن لعب دورا رئيسيا في صون السلام في المنطقة، وهناك مئات من حفظة السلام الأردنيون الذين يلعبون دورا رئيسيا في ذلك".

وأضاف غوتيريش "الأردن استثناء في المنطقة، وهو يحتضن الفارين من فلسطين وسوريا ومناطق مختلفة، ويحتاج لتعاضد الأسرة الدولية".

وتابع غوتيريش "الأمم المتحدة تريد حل عقدة عدم الاستقرار في المنطقة. وحل النزاعات أمر أساسي، بما في ذلك حل الدولتين حيث تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب بحدود معترف بها والقدس عاصمة للبلدين".

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني افتتح المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته العاشرة، صباح اليوم السبت، في منطقة البحر الميت، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى عدد من رؤساء، ورؤساء حكومات ووزراء العديد من دول العالم.