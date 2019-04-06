عبد المهدي من طهران: دعم إيران لبغداد أحد عوامل النجاح والاستقرار في العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن ما قامت به إيران من دعم للعراق كان أحد العوامل في تحقيق النجاحات والاستقرار في العراق.

طهران — سبوتنيك. وقال عبد المهدي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، في طهران اليوم السبت "دعمتنا إيران كثيرا في مواجهة الإرهاب، وحققنا نجاحا اليوم فالعراق أصبح أكثر استقرارا وأكثر سلما ونقوم اليوم بزيارات لكافة عواصم العالم، وكذلك يأتينا مسؤولون من هذه الدول، ما يعبر عن نقلة نوعية لمصلحة العراق ودول المنطقة".

© REUTERS / Iraqi Prime Minister Media Office إعلام: عبد المهدي يطرح مبادرة بشأن السعودية من إيران

وأضاف عبد المهدي "ما قامت به إيران من دعم للعراق كان أحد العوامل في تحقيق هذه النجاحات"، متابعا "نحن عازمون على أن نقف سوية ضد أي تهديد يأتي ضد أي من البلدين أو أي من دول المنطقة".

وأضاف عبد المهدي "نريد للعلاقات المتطورة والمتقدمة بين العراق وإيران أن تكون قدوة لعلاقات متطورة بين دول المنطقة والعراق، يريد توسيع علاقاته مع الكويت والأردن والسعودية وتركيا، وسوريا ومصر وقطر وغيرها".

وشدد عبد المهدي " هناك تهديدات تأتي من الجنوب والشرق ومن الأراضي العراقية أو الإيرانية، نحن عازمون على أن نقف سوية ضد أي تهديدات للبلدين، أو أي دولة في المنطقة، نحن في دستورنا هناك منع تام لاستغلال الأراضي العراقية ضد أي بلد مجاور ونحن نعلم التعقيدات في المنطقة، ونعمل بجد لإرساء أسس السلام والعلاقات الصحيحة وأن الخلافات تحل دائما بالوسائل السياسية وليس المسلحة".